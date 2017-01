Jorge Javier Vázquez carga contra Isabel Pantoja

Jorge Javier Vázquez se ha dado por aludido con algunas de las declaraciones que Isabel Pantoja hizo en su entrevista en el Hormiguero, y ha explotado este martes en Sálvame, el espacio que presenta: "Usted viene de la cárcel, del trullo, del talego. Y en la cárcel a una no le meten porque desafine. Usted sabrá por qué entró. Lo sabemos todos".

Según Jorge Javier, "la señora Pantoja" le mandó un mensaje cuando ella dijo que "no iba a pronunciar el nombre" de la persona que le regaló a su perra Sissi. Fue el presentador de Sálvame quien le entregó el animal cuando trabajaba en 'Sabor a ti'. "A mi perrita la quiero venga de donde venga", añadió la tonadillera, haciendo referencia a Jorge Javier.

"¿Necesitaba humillar a alguien de la manera en que lo hizo?", ha explotado el presentador en su programa. "¿Le gusta tratar así a la gente que la ha apoyado en alguna ocasión? Probablemente sí. Por eso se encuentra tan sola".

"A usted [la cárcel] no le ha servido de nada. Usted sigue siendo la misma persona resentida que entró. Y sigue haciendo gala del victimismo que la ha catapultado a 'Miss Victimismo'", ha continuado Jorge Javier.

"Solo le importa facturar. Y cuando no se factura, usted no existe. Vender, cobrar, vender, cobrar, es el hilo argumental de su vida. Pero yo ya no le sirvo. He captado la idea, no se preocupe. Le serví. Me utilizó para entrar en Mediaset", le ha acusado el presentador. "Prefiero estar en la mierda que a su lado".