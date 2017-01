El anuncio de la cerveza mexicana Corona que Trump no quiere que veas

El Grupo Modelo sorprendió la pasada semana con una campaña publicitaria de su cerveza más internacional, la Corona, en la que daba la vuelta al eslogan 'Make America Great Again', empleado por Donald Trump en su campaña electoral.

El anuncio publicitario exalta las bondades del continente americano en su totalidad. Explica que América no son solo los Estados Unidos sino los «35 Estados unidos» que conforman «desde Canadá hasta Argentina». Mientras pasa una sucesión de imágenes imblemáticas de lugares icónicos del continente, suena una 'voz en off' que afirma que ellos son «el ombligo del mundo y también sus pulmones» y apuesta por la unión de los países.

La campaña de Corona se enfrenta a los ideales nacionalistas y proteccionistas de Donald Trump y a sus pretensiones de construir un muro que divida el continente: «basta ya de usar nuestro nombre para generar divisiones, eso no es lo que somos».

Al nuevo presidente de los Estados Unidos no le ha debido gustar mucho esta campaña. Con apenas un par de días en Youtube, el vídeo fue retirado de la plataforma con cerca de seis millones de reproducciones. Las razones no han trascendido pero varios medios apuestan por la censura. No obstante, debido a que internet es grande y a que la mano de Trump no llega tan lejos, todavía se puede ver gracias a otros usuarios que lo han compartido.