Keunam, el 'youtuber' que dobla los cuentos de Disney al murciano

Su nombre es Manuel Bohajar, pero para los poco más de 138.000 seguidores que tiene en Youtube su identidad es Keunam. Este joven, graduado en arte dramático y dedicado al mundo del doblaje, se ha popularizado en la plataforma de vídeos por sus doblajes de escenas de Disney, con los que acumula millones de reproducciones. Su premisa es simple, con su acento y cierta gracia interpreta los cuentos bajo una óptica humorística. Él mismo los acuña como 'Disney Ibérico' y los define como «parodias varias de los cuentos clásicos de siempre, con momentos musicales incluso, con los que reír, llorar (de risa) y olvidar los problemas durante un 'ratico'.»:

Según ha expresado en una reciente entrevista con la revista digital F5 de El Mundo, su intención no es vivir del canal, si no que se dedica a doblar los vídeos por pura pasión. En su cuenta de Instagram se autodenomina «actor, actor de doblaje, cómico y cantante». El joven participó el año pasado en el programa 'Got Talent', donde consiguió el merecido aplauso del público y cierta relevancia en las redes sociales.