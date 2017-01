Kendall Jenner pilla a Harry Styles con otra morena en un concierto

Ese momento en el que crees que has superado todos los fracasos amorosos y te encuentras con tu exnovio de la mano con una despampanante morena. Eso es lo que le pasó a Kendall Jenner este fin de semana con Harry Styles. La modelo y el cantante de One Direction tuvieron un encuentro de lo más incómodo en el concierto de Kings of Leon del pasado sábado en Los Angeles.

Kendall Jenner se quedó tan tocada al ver a Harry Styles con una misteriosa chica que ha decidido que «no quiere volver a verlo» ni saber nada de él, asegura una fuente al portal HollywoodLife. La modelo esperaba que algún día ocurriera una situación así: tanto ella como su exnovio llevan vidas similares, tienen amigos comunes y sus gustos son parecidos. A pesar de lo incómodo de la situación, ella sonrío al de One Direction y fingió simpatía. Con todo, dice que no le importa en absoluto y que ella está feliz con su novio, A$AP.

Tras lo ocurrido, y aunque ella diga que no le afectó ese reencuentro, la fuente dice que Kendall Jenner cree que Harry Styles es un «idiota». Además, mantiene que no saldría con el de One Direction ni aunque le suplicase una cita. Ya no quiere saber nada de él. Una pena, porque ambos tenían una bonita amistad.

como hacen para estar en el mismo lugar que harry styles y estar tan lejos yo estaría escalando las paredespic.twitter.com/MuuYert81g — nati ♛ (@HAZZANGELXX) 29 de enero de 2017

Ahora todo el mundo se pregunta quién esa misteriosa morena que iba con Harry Styles de concierto. Al parecer, era la mujer de un amigo que también iba con ellos. Al cantante no se le conoce novia desde que se rumoreó su relación con la hermana de Kim Kardashian. El británico ha estado algo desaparecido últimamente de los medios, ocupado en su nuevo trabajo como actor y planeando su nuevo disco en solitario.