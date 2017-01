Justin Bieber se lleva otra paliza jugando al hockey

El propio Justin Bieber parecía sentirse orgulloso de haberse comido el hielo de la pista de hockey donde había estado jugando con unos amigos. él mismo compartió el vídeo en Twitter para que todos sus seguidores vieran que él también recibe palos, no siempre los da.

El canadiense estuvo el pasado fin de semana jugando a este deporte en un partido de famosos contra estrellas de este deporte para celebrar el All Star de la NHL (liga nacional de hockey) norteamericana. Aunque Justin Bieber fue artífice de uno de los tantos de su equipo, también se llevó algún que otro palo. El más viral de todos, uno que que le propinó Chris Pronger, otro canadiense que juega en los Arizona Coyotes, y que le dejó estampado contra una de las vallas del recinto.

A los detractores de Justin Bieber les ha encantado ver al cantante incrustándose en los cristales de la pista. Muchos se han reído al ver el vídeo y este ha conseguido hacerse viral en las redes sociales. Las seguidoras del cantante han sentido pena y preocupación por su ídolo, pero hay que decir que el joven está sano y salvo de este accidente.

Definitely a bit of a Chris Pronger/Justin Bieber rivalry building here. pic.twitter.com/U6L7lQdIrI