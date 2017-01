Isabel Pantoja reaparece en televisión en 'El Hormiguero' y exige duras condiciones

Por primera vez en muchos años, Isabel Pantoja vuelve a la televisión en España para conceder una entrevista. La tonadillera salió de la cárcel el pasado 2 de marzo, cuando le concedieron la libertad condicional. Su condena expiró el pasado 28 de octubre, cuando retomó su vuelta a los escenarios. Ahora, libre de problemas con ley, la cantante vuelve a la vida mediática y lo hace con 'El Hormiguero' como escenario.

Pablo Motos entrevistará esta noche a la tonadillera pero el programa no será en directo, como normalmente, sino en diferido. 'El Hormiguero' grabará hoy el programa con Isabel Pantoja y lo emitirá a partir de las 22.00 de esta noche. La productora no ha detallado las razones de que no sea en directo, como sí ha justificado en otras ocasiones con invitados internacionales por cuestiones de agenda de los artistas. Atremedia se ha limitado a informar de que se trata de «compromisos con los entrevistados», «necesidades de la grabación» y que el contenido del programa es una «sorpresa».

Según detallan fuentes de información a Vanitatis, Isabel Pantoja habría exigido ciertas condiciones para acceder a la entrevista en 'El Hormiguero'. Las causas de que el programa no sea en directo serían poder editar el contenido de la conversación con Pablo Motos y cambiar cualquier imprevisto que pueda suceder durante la grabación.

El portal de El Confidencial explica también que las preguntas que hará el presentador a la cantante también han sido pactadas, para no dar lugar a momentos delicados de la invitada. Isabel Pantoja acude a 'El Hormiguero' para promocionar su disco 'Hasta que se apague el sol', que lanzó el pasado 10 de noviembre y que está grabado con la colaboración del desaparecido Juan Gabriel desde hace más de tres años. La tonadillera comenzará una gira internacional el próximo 11 de febrero que arrancará en Madrid.

Pablo Motos tiene la difícil labor de entrevistar a uno de los personajes más polémicos del país, y lo hace poco después de que Mercedes Milá cuestionará su profesionalidad. La semana pasada la periodista estuvo en 'El Hormiguero' y dejó en evidencia al presentador diciéndole que no se había preparado la entrevista adecuadamente.