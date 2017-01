Expulsan del instituto a una joven por tener una enfermedad rara

Shalini Yadav tiene 16 años y en la escuela le han impedido su ingreso: da miedo a sus compañeros por una enfermedad rara que padece llamada Síndrome del hombre rojo. Esta extraña dolencia le provoca una especie de eritrodermina en la piel que le hace que se le inflame y se le seque la dermis.

Los compañeros del colegio de la India donde acudía la joven temen su aspecto y el director del centro impide su matriculación. «Yo quería estudiar pero me echaron. ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué culpa tengo?», exclama Yadav en el Daily Mail.

Los médicos no saben como tratar su enfermedad, no obstante los efectos de la misma se pueden calmar si la joven moja su cuerpo cada hora y se embadurna con una crema especial cada tres. Sin embargo, sus padres no pueden costear esa crema y Yadav cambia de piel cada 45 días, «no podemos soportar el dolor que sufre cuando se le cae la piel a trozos», confiesa su madre.