Liam Payne, de One Direction, está deseando que llegue el bebé

Ser padre es una de las cosas más bonitas de la vida. Liam Payne, de One Direction, está deseando que llegue su hijo am undo, según ha publicado el portal Planeta. «Liam (Payne) no ha dicho que está nervioso, pero estoy seguro de que lo está. Apuesto a que tampoco puede esperar. Es una cosa muy emocionante en su vida», aseguró Niall Horan al diario Daily Star.

Todavía faltan unos meses para que llegue al mundo la criatura. Liam se encuentra en Los Angeles, por trabajo, mientras que Cheryl Cole está en Estados Unidos, aunque el cantante regresará antes de que nazca.

Primero fue Louis Tomlinson quien trajo al mundo un bebé, y ahora le toca a Liam Payne. Poco a poco los integrantes de One Direction van creciendo y dejando un poco de lado la música para centrarse en la familia.

El rubio de la banda, Niall Horan, no puede estar más feliz, motivo por el que no ha dudado en hablar del tema públicamente. «Él es genial y ella es adorable, tendrán un hijo encantador. Ellos están enamorados», indicó Niall, quien destacó, que cuando se trata de amor, la diferencia de edad no importa.