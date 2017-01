'Guerra' en Twitter entre los zoológicos norteamericanos por publicar la foto «más mona» de un animal

La red social Twitter sorprende por la rapidez con la que es capaz de viralizar tendencias de cualquier espectro. Desde humillar el fallo gramático del político de turno a contrastar los datos de un periodista para contradecir su argumento pasando por las famosas 'photoshop battles'. En este sentido, el gráfico, el día 25 de enero los zoológicos de Norteamérica tuvieron una pequeña 'guerra' por conseguir publicar «la foto más mona de un animal» bajo el 'hashtag' #cuteanimaltweetoff.

Estas son sólo algunas de las mejores:

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek#Squeepic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25 de enero de 2017