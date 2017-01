Frank Cuesta llama «vendida» a Ana Rosa Quintana

Frank Cuesta no deja de luchar por sus derechos y las cosas importantes. El extenista ha compartido un vídeo en su canal de Youtube criticando a la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana. Y es que la periodista halagó el trabajo de la embajadora de Tailandia, Carmen Moreno Raymundo, y Fran describe esta mujer como «sinvergüenza» y de la que, recuerda, se han sacado varios trapos sucios.

«Me parece una vergüenza que haya alabado la gestión de esta señora que sólo se mueve por interés. La habrán llamado de algún ministerio y le han dicho que mueva el culo con respecto a la pederastia. Tú tienes trabajando en tu programa al exministro de Exteriores y esta señora, que se merece una patada en el culo por cosas como ser denunciada por acoso laboral…guarda relación con él», critica Frank Cuesta en su canal.

Por si fuera poco, ha denunciado haber recibido, además de amenazas, «una especie de complot» que pudiera llevarle a la cárcel, y reconoce que «llega un momento en que dices 'tengo que preocuparme de mis hijos' y mis hijos ya están sufriendo bastante, con lo cual lo mejor es retirarse a tiempo y evitar daños mayores».

Cuando su mujer Yuyee salga de la cárcel quiere irse del país «legalmente». «Ya veremos qué hacemos con nuestra vida», indica.

Frank Cuesta también ha querido dejar claro que seguirá trabajando contra el abuso animal, pero «a mi manera». «Si me pasa algo a mí, me he cubierto muy bien durante las últimas 48 horas para dejar un buen rastro de quién está detrás y cómo está. Nunca sabes qué te va a pasar ni sabes cómo es esta gente. Espero que retirándome a tiempo las aguas se calmen y no pase nada», asevera.

Su vídeo ya ha alcanzado más de 400.000 reproducciones en menos de tres días.