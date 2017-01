Modafinil, la droga de los estudiantes

El modafinilo estuvo muy de moda en los años 90 y ahora vuelve a estarlo de moda entre los estudiantes que recurren a él para incrementar la atención y estar menos cansados. Según un estudio realizado por la Escuela Médica de Harvard e investigadores de la Universidad de Oxford, y publicado en European Neuropsychopharmacology este medicamento es "potenciador cognitivo", una "droga inteligente segura" y también es un estupefaciente "sin efectos secundarios adversos".

Al parecer, el consumo de modafinilo hace que proceses antes la información y que te adaptes antes a situaciones nuevas. Motivo por el que tanto estudiantes como ejecutivos hayan decidido tomarlo para mejorar su rendimiento.

En un artículo publicado por El Mundo, el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología valora que estamos ante "el primer ejemplo real de una droga inteligente, lo que genera un debate ético real que hay que enfrentar".

La Universidad de Oxford en Reino Unido quiso analizar las consecuencias de su consumo a través de un estudio cognitivo en el que participarían estudiantes de este centro. Se comparó la atención visual, memoria espacial, las funciones ejecutivas y la memoria episódica antes y después del consumo de modafinilo.

Benjamin Zand, uno de los participantes, aseguraba que tras la primera dosis que se sintió "más despierto y menos cansado" de lo habitual y también "menos dispuesto a la frustración". Aunque, después de una segunda sustancia percibió una "mayor distracción" y prestando "atención a cosas equivocadas" que le distraían de sus obligaciones. Otro de los voluntarios confirmó sentir dolor de cabezam apetito o vigilia. Con la tercera dosis se repitieron estos pasajes en el que aseguraba que no dejó de trabajar sin sentir cansancio.

"Estuve tomando modafinilo, Piracetam, Aniracetam y Colina, todo junto. Eso me permitió estudiar mucho sin cansarme", afirma, Damián Enrico, que cursó Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y no tuvo efectos secundarios.

La conclusión es que cada cuerpo, según los médicos, reacciona de una manera distinta a un mismo impacto.

