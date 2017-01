Un hombre adopta a su vecina durante los últimos días de su vida

Hace cuatro años que Chris Salvatore se mudó a vivir a unos apartamento de West Hollywood, muy cerca de la casa de Norma Cook; desde entonces, han mantenido muy buena relación. Hace unos meses, los médicos diagnosticaron leucemia a esta anciana de 89 años. Le dijeron que no podía volver a casa si no tenía asistencia 24 horas; ella vivía sola y no tenía dinero para costearse ese servicio.

Fue entonces cuando Chris, de 31 años, hizo un bonito gesto para su vecina: puso un anuncio en el portal Gofundme para recaudar dinero y pagar una asistenta para Norma. Desde que puso el anuncio hasta ahora, ha conseguid más de 50.000 euros. Pero el joven ha hecho mucho más, ha adoptado a la mujer en su casa, para que no se encuentre tan sola y que ella pase sus últimos días de vida junto a él.

Los médicos advirtieron a la anciana que, debido a la enfermedad y a otros problemas respiratorios, su vida corría peligro. Sea lo que sea el tiempo que le quede a Norma, Chris ha admitido al diario Today sentirse «feliz de haberle regalado esto para vivir sus últimos días».

La mujer y su vecino, convertidos en compañeros de piso, tienen una relación típica de abuela y nieto. Norma sonríe en las fotos junto a Chris, agradece su gesto y su atención fraternal. La red también aplaude a este joven por su gran corazón. Su caso está dando la vuelta al mundo.