Harry Styles, de One Direction, se mete en un lío feminista por un mensaje en Twitter

Más vale que hubiese seguido desaparecido, porque para lo que le ha servido enseñar la cabeza. Harry Styles la lío el pasado lunes cuando escribió un mensaje en Twitter en el que relataba a sus seguidores el inocente mensaje de haber tenido un buen día: «Ayer fue un día increíble. Unidad y amor. Siempre iguales», escribía el de One Direction. Se refería a las Marchas de la Mujer que han tenido lugar en Washington estos días tras la investidura de Trump.

Por desgracia, las palagras del cantante no fueron muy bien acogidas por sus seguidoras. No se sabe si fue por malinterpretación o por echar en cara a Harry Styles su pasotismo de las últimas semanas. Una de sus fans le dijo que «eres feminista cuando te interesa»; otra le recriminó que «no puedes escoger cuando el feminismo te beneficia».

Lo cierto es que si alguien ha hecho grande a One Direction, y por tanto a Harry Styles, son los millones de adolescentes que siempre han estado fieles a su lado. Todavía hoy siguen teniendo a muchas jóvenes fanáticas que les apoyan y eso es, sin duda, un seguro de vida para el cantante.

Por el momento (y por su propio bien), Harry Styles no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. El cantante no ha vuelto a dar señales de vida por Twitter y adivinamos que estará un tiempo sin hacerlo.

As a fan of yours, this is some bullshit. You do not get to pick and choose when feminism benefits you. @Harry_Styles