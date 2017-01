Zayn Malik y Rihanna preparan juntos un nuevo proyecto

El proyecto que preparan Rihanna y Zayn Malik no es lo que todo el mundo está pensando. No es nada musical, ninguna colaboración ni producción. Lo que ambos cantantes podrían hacer juntos próximamente es una película. La barbadiense y el británico han sido reclamados para Ocean 8 junto a otrasa actrices como Sandra Bullock, Anne Hathaway o Cate Blanchet o Olivia Munn.

El director Steven Soderbergh dirigirá el 'reboot' de Ocean's Eleven y que estará protagonizado por mujeres en esta ocasión. Zayn Malik no tiene experiencia en la interpretación por lo que se intuye que su aparición en el film sería un simple cameo. Por su parte, Rihanna sí que ha trabajado en otras ocasiones en la gran pantalla por lo que tendrá un papel más relevante, supuestamente.

Cuando se enteró que Harry Styles iba a participar en una película de Christopher Nolan, Zayn Malik murió de celos. De repente, al cantante le entraron ganas de dirigir su carrera hacia el terreno de la interpretación. El británico llegó a reconocer que ser actor era una pasión que siempre había tenido.

Ocean 8 es la oportunidad del cantante para lucirse como actor y abrirse una nueva puerta en el ámbito profesional. A sus fans no les gustará que Zayn Malik deje de cantar, pero seguro que eso no ocurrira de momento.

Rihanna & Zayn are going to be in Oceans 8 pic.twitter.com/cHbW1CZrBC