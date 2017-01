¿Por qué ladea la cabeza un perro cuando le hablamos?

Es el gesto que más nos sorprende de nuestro perro. Le hablamos y ladea su cabeza mientras nos mira fijamente, ¿será que nos está entendiendo? Entendernos, puede que no, en realidad lo que hace es intentarlo. Según escribe el experto canino Steven Lindsay en su libro 'Manual de Comportamiento Canino Aplicado y Entrenamiento', los perros inclinan su cabeza para escuchar más, con ese gesto abren mejor sus pabellones y les llega mejor el sonido.

La inclinación de la cabeza de los perros, además de abrir mejor los pabellones auditivos, les ayuda a observar mejor, según indica un investigador de la Universidad British Columbia, en Canadá. El hocico les obstaculiza el campo de visión frontal en objetos cercanos, por ejemplo, nuestra boca si estamos en frente. Al girar la cabeza pueden ver mejor nuestros labios y entender mejor (si pueden) el vocabulario.

Aunque la mayor parte de nuestro vocabulario no lo entienden, los animales se esfuerzan por escuchar lo que les decimos. En muchas ocasiones, el gesto de inclinar la cabeza es acompañado con un fruncido de cejas, parece evidente que no nos entiende. No obstante, algunos estudios aseguran que los canes son capaces de entender algo más de un centenar de palabras. Entre ellas estarían las órdenes básicas como sentarse, quieto o decirle que venga; pero también irían frases más complicadas como salir de paseo, tener la comida preparada, incluso reñirles con algo que han hecho mal.

A pesar de que los perros sean capaces de entender algunas palabras, expertos caninos inciden en la forma de dirigirse a estos animales. En ocasiones, el lenguaje no verbal es lo que mejor comprenden o el tono con el que les hablamos: si gritamos les estaremos dando señas de que algo no está mal o si nos agachamos para estar a su altura nos entenderán mejor.