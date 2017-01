Un juez de Granada condena a un joven delincuente a cortarle el pelo (bien)

El juez Calatayud es conocido en Andalucía como 'el de las sentencias ejemplares'. En una entrevista con el diario Ideal de Granada, el magistrado reveló una de las sentencias más llamativas que se han escuchado hasta la fecha en nustro país. Explicó que recientemente había interpuesto una condena a un «chaval» por robar en una peluquería «dinero y un secador de pelo». El castigo consistía en aprender estilismo -ir a clases de peluquería- y cortarle el pelo al juez cuando hubiese acabado el curso.

Según explicó Calatayud al medio andaluz, él siempre intenta que sus sentencias con los jóvenes sean lo más educativas posible, «si no has estudiado por lo civil, lo harás por lo criminal», explicaba. En cuanto a la prueba del joven ladrón de peluquerías, el magistrado detalló que el chico debe peinarle bien: «Que me lo corta mal y suspende, pediré a la fiscalía que lo acuse de desobediencia. Que me lo corta bien, pues habrá cumplido con la ley».

La noticia de esta extrovertida sentencia está generando un debate social inesperado. Algunos creen que el joven se merecía una condena más dura para poder evitar reincidencias en el futuro.

A juzgar por las declaraciones de Calatayud, el joven condenado estaría en la actualidad recibiendo clases de estilismo en una escuela especializada. Cuando termine de recibir lecciones, cortará el pelo del juez y su profesor valorará la calidad del corte. Solo entonces, habrá cumplido su condena.