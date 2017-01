Irina Shayk y Bradley Cooper van juntos al ginecólogo

Irina Shayk ya no esconde su posible embarazo. La modelo se ha dejado ver junto a su prometido, Bradley Cooper, cuando iban a la revisión del embarazo en Beverly Hills Medical Center, según ha publicado el diario ABC. Hacia tiempo que no se veían juntos y parece que están en su mejor momento.

Se ha estado rumoreando mucho tiempo sobre el embarazo de Irina, pero en el desfile de los ángeles de Women's Secret, la exnovia de Cristiano Ronaldo, no pudo disimular su tripita. A raíz de ahí comenzó a recibir felicitaciones de todos sus amigos y celebridades.

No sabemos si este bebé habrá sido o no buscado, pero lo que parece muy claro es que Irina Shayk no parece feliz y siempre intenta esconder su barriguita con vestimentas anchas. O quizás, simplemente sean las hormonas y dentro de poco vuelva a su plenitud.

Lo que está claro es que Bradley Cooper la cuida muy bien y no se separa de ella. En las imgánes cazadas por los paparazzis se observa como el actor la protege y cuida. Es cuestión de tiempo que ambos se den el 'sí quiero' en el altar.