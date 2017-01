«Estoy harta de aguantar», una profesora se rebela en un discurso viral sobre su trabajo

Ella misma advertía a los que la escuchaban en un Claustro, «vaya por delante que esto es una arenga». Eva María Romero está cansada de aguantar la actitud de algunos alumnos con los que tiene que lidiar cada día en el IES Isidro de Arcenegui, en Marchena (Sevilla). Esta docente lleva 19 años dando clase, según detalla el portal La Voz de Marchena, y denuncia que los jóvenes tienen cada vez más «mala educación y están más protegidos por sus padres».

Hubo un detalle que hizo estallar a esta profesora andaluza para comenzar su particular cruzada contra alumnos, padres y la Administración; un padre le espetó por telefóno que «estaba para aguantar». Al padre lo había llamado porque su hija tenía un mal comportamiento en las aulas. La profesora explicó que «me pagan por enseñar, no por aguantar».

En cuanto al ente público, Romeró replicó que los docentes se quedan cada vez con menos recursos para lidiar contra estos alumnos problemáticos. «Las 67 propuestas de mejora de la Educación famosas no vienen sino a machacarnos todavía más», denunció, y argumentó que «¿Qué vamos a hacer cuando a un alumno no lo podamos expulsar unos días por mal comportamiento? [...] tampoco está bien visto que lo pongamos a barrer [...] el padre no quiere que humillemos a su hijo».

En la última parte de su discurso, la profesora se rebeleba definitivamente contra todo lo que le impide hacer su trabajo de la forma que ella considera efectiva: «Yo así no aguanto más, vosotros haced lo que queráis. Llevo 19 años en la docencia, tengo 45, a lo mejor es mi crisis de la mediana edad... pero, si algo me han dado los años es valor, no tengo miedo, y, como me aprieten más el tornillo, saltaré como un resorte. Solo quiero avisar: de aquí en adelante no pienso quedarme callada ‘por educación’. Contestaré en el mismo tono y con la misma contundencia que se me trate».

Y para que quedara en acta lo dicho, que así lo había avisado al comienzo de su discurso, Eva María Romero quiso dejar claro que le gusta ser profesora por las siguientes cuestiones: «Me gusta enseñar y transmitir. Me gusta el trato con los alumnos, los quiero y animo. Me considero un motor social de cambio, una fuerza generatriz. No soy un burro de carga dispuesto a aguantar hasta que reviente».

Su discurso completo está disponible en La Voz de Marchena y ya se ha hecho viral entre la comidad docente y muchos padres que han empatizado con esta profesora andaluza.