Este joven de 16 años ha rechazado una oferta de 5 millones de libras por su página web

La historia de Mohammed Ali, curioso nombre, resulta tan sumamente increíble que, si no la contextualizamos un poco, podría pasar rápidamente por un 'bulo' de los que circulan en la red. Decir sin más que un chico de 16 años acaba de rechazar una oferta de 5 millones de libras (casi 6 millones de euros) por un sitio web que él mismo ha creado y que aún no está ni en funcionamiento suena, como poco, disparatado. Por tanto es preciso conocer primero a Mohammed.

Con tan sólo 12 años, el chico al que ahora los medios alaban como «genio» (y con razón) se aburrió de jugar a los videojuegos de mundo abierto que tenía disponibles en el mundo online, no por falta de oferta, ya que le hubieran hecho falta muchas vidas para jugar a todos, si no porque no conseguían satisfacer lo que andaba buscando. Así que se decidió a crear su propio videojuego estudiando código Java a través de vídeo-tutoriales de Youtube y, cuando esto no fue suficiente, pidió a su padre que le trajese algunos libros de codificación y programación orientada al tema.

El joven Mohammed sueña con «acabar con la pobreza del mundo»

Justo antes de su cumpleaños número 13, presentó su juego al mundo: 'Project 2006'. En sólo unos meses había conseguido 3.000 jugadores que pagaban la suscripción completa. Antes de llegar a los 14 años el juego le había reportado 30.000 libras en beneficios. Decidió entonces dedicarse a desarrollar páginas webs como freelance. Sus asombrados padres afirman en varias entrevistas que «siempre supieron que era un genio».

Su millonaria idea es un sitio web, basado en la 'Big Data', cuya premisa es ser un gestor financiero online para el público general. Hasta este punto, Mohammed cuenta con competidores. Y algunos bastante instaurados en su nicho de mercado. Lo que ha llevado a unos empresarios londinenses a creer que su idea vale nada menos que 5 millones de libras es el hecho de que ha creado un algoritmo que es capaz de proporcionar ayuda y consejos financieros basados en el estado a tiempo real de la Bolsa y otros factores, en lugar de basarse en criterios pre-fijados y actualizados cada X tiempo, como hacen sus competidores.

Su motivo para rechazar la oferta es claro: «Si mi idea vale esto ahora, antes de empezar a funcionar, valdrá muchísimo más con el paso de los años». Y es muy probable que tenga razón. El sueño de este ¿niño? No es otro que el de «acabar con la pobreza en el mundo», para lo que aspira a hacerse multimillonario y destinar gran parte de ese dinero a causas sociales. El futuro filántropo tiene como meta en la vida el parecerse a Bill Gates, a quien dice adorar.