La sonrisa forzada de Melania Trump inunda Twitter de gifs

Desde que Donald Trump salió elegido como presidente de los Estados Unidos no se ha hecho otra cosa que hablar de él. Aunque esta vez la protagonista es su esposa, Melania Trump. Se ha filtrado un vídeo de la toma de posesión en el que el magnate se giró hacia los suyos en un gesto cariñoso con su familia, aunque la polémica aparece cuando el presidente recupera su posición y la cara de su mujer cambia completamente. Y es que hay rostros que lo dicen todo.

Melania Trump forzó una sonrisa ante la mirada de Donald y cuando éste se dio la vuelta su cara cambio radicalmente y se observa un rostro lleno de tristeza. No se trata de ningún montaje y en el vídeo completo, a partir de las dos horas y 52 minutos se puede comprobar cómo se produjo la sonrisa forzada.

El motivo se desconoce, aunque se rumorea que una de las posibles causas comentadas sería que Donald Trump le echó una pequeña bronca a su hijo Barron.

A los usuarios no se les escapa una y ya han llenado Twitter de ingeniosos memes y gifs.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 de enero de 2017

Ando bien Melania Trump pic.twitter.com/gAhBeW9z4r — Jacobo Wong (@JacoboWong) 24 de enero de 2017