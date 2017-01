Selena Gomez no se preocupa por Justin Bieber

Selena Gomez no esconde su sinceridad y libertad tampoco. Desde que salió la noticia de que podría mantener un tórrido romance con el artista The Weeknd las redes sociales han ardido constantemente. Ahora, ha salido a la luz que la texana no estaría preocupada por los celos de Justin Bieber, según ha publicado el portal de noticias HollywoodLife.com.

Al parecer, Selena quiere pasar página y olvidar por fin al que un día fue su primer amor y centrarse en su vida profesional y personal. Bieber, nada más enterarse de la noticia se puso celoso y ha estado haciendo tonterías para demostrar que su corazón aún siente cosquillas por Selena Gomez.

Dicen que el tiempo todo lo cura, pero hay amores que matan. "Selena es consciente de que Justin desea lo que no puede tener", dijo una fuente cercana al citado medio, quien comentó que Selena Gomez ha asegurado que Justin Bieber ha perdido, una vez más, el autobús. «Es evidente que Selena todavía se preocupa mucho por su exnovio y que nunca otro chico iluminará tanto su rostro. Pero no puede permitir que los celos del cantante interrumpan su vida personal».

Por su parte, las fans creen que la artista debería de tener un poco más de sensibilidad por Justin Bieber, ya que él aún la ama y durante su rehabilitación no ha habido día que no se haya preocupado por ella. Incluso, se llegó a rumorear que le pidió matrimonio con una preciosa alianza. Está claro que el canadiense aún la quiere, hace unos días dijo que la música de The Weeknd no era buena, aunque, Selena cree que realmente no lo piensa y solo lo dijo por un arrebato de celos.

El tiempo pone a cada uno en su lugar y quien sabe, si Selena Gomez y Justin Bieber vuelven a reconciliarse, o por el contrario, se dicen adiós para siempre.