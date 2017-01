Un eufórico Rod Stewart protagonizó el Sorteo de la Copa Escocesa, ¿iba borracho?

El pasado sábado, la Copa Escocesa de fútbol celebró el reparto de los encuentros de la quinta ronda. Como mano inocente, Rod Stewart, un gran aficionado al fútbol, participó en el sorteo. El rockero consiguió lo que hasta ahora parecía imposible, hacer divertida a la audiencia la rifa futbolística.

El cantante escocés, simpatizante conocido de los Céltics, no paró de reír mientras sacaba las bolas, cantaba los números con mucha euforia y se le notaba inquieto y festivo. Al otro lado, contrastaba la actitud de Alan Stubs, exjugador de fútbol del Everton, que también era mano inocente pero que actuaba con la sobriedad característica de estos sorteos.

El The Telegraph publicó después del reparto que Rod Stewart, de 72 años, había «tomado algo antes de comenzar el sorteo». Con algo no se detalló qué exactamente, pero los espectadores lo tenían claro: «Iba borracho» y «parecía un loco», decían en las redes sociales.

Rod stewarts had wan or 5 whiskeys the auld women

I can't my dad keeps shouting at the tv 'ROD STEWARTS PISSED, HE'S PISSED'