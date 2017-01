Louis Tomlinson y Briana Jungwirth, celebran juntos el cumpleaños de Freddie

Louis Tomlinson, de One Direction, y Briana Jungwirth han dejado todos sus problemas de lado y han celebrado juntos el primer cumpleaños de su hijo Freddie. Este fin de semana, el pequeño cumplió un año y sopló su primera vela rodeado de felicidad y buen rollo entre sus padres.

La propia Briana ha sido quien ha compartido este momento tan especial en sus redes sociales. Ha publicado un vídeo en el que se puede ver a ambos con su bebé mientras le cantan el cumpleaños feliz con un pastel. Louis sujeta a su hijo mientras sopla la vela, y su madre, sujeta la tarta.

El vídeo no ha tardado en conmocionar a los seguidores y en menos de dos días ya ha alcanzado más de 300.000 reproducciones y más de 14.000 comentarios.

A pesar de que Briana Jungwirth y Louis Tomlinson llevan separados más de un año, han demostrado que pueden ser unos estupendos padres y llevarse muy bien. Quien sabe si esta celebración no vuelve a unir sus corazones y formen una verdadera familia.

El cantante ha publicado un tuit agradeciendo a todos sus fans los mensajes de cariño que ha recibido y ha confesado que ha sido uno de los días más felices de su vida.

Had a special day today with my birthday boy. Thanks for all the lovely messages !