Un hombre pide matrimonio a su novia en una Kiss Cam y ocurre lo peor

En internet hay miles de propuestas de matrimonio originales hechas en lugares públicos, declaraciones de amor a viva voz y sin pudor. A los internautas les encanta esta nueva moda edulcorada de romanticismo, algunas tienen tono humorístico, pero todas destilan corazones rosas.

Por suerte, hemos encontrado una petición de matrimonio que no tiene un final tan feliz como se esperaba. Y no, no es porque ella diga que no, sino porque alguien la boikoteó ante cientos de espectadores.

Ocurrió durante un partido de baloncesto. Un hombre aprovechó el famoso momento 'Kiss Cam', en el que las parejas tienen que besarse cuando la pantalla les enfoca, para hincar la rodilla y pedir la mano de su novia. Sin embargo, el hombre sentado al lado de este espontáneo golpeó con fuerza su espalda (quizás estaba más eufórico que el propio protagonista) e hizo que al chico se le cayera el anillo.

Aunque todo el mundo alrededor buscó la alianza mientras la Kiss Cam continuaba grabando la escena -que parecía de una película de los Monty Python-, no se sabe si lograron encontrar la joya que sellaba el amor esta pareja malafortunada.