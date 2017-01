Las gorras de «Make America Great Again» que Trump repartió en su investidura estaban hechas en China

Durante la investidura como 45º presidente de los Estados Unidos de América de Donald Trump, el nuevo máximo dirigente americano repitió una de sus ideas básicas durante la campaña: «America first», que hace referencia a su supuesta firme intención de nacionalizar el sistema de producción de las empresas norteamericanas. Según palabras del propio Trump, su intención es «obligar» a las empresas nacionales a producir sus productos en EEUU usando trabajadores estadounidenses y materias primas también nacionales. Una idea clave que le ha valido un amplio porcentaje de sus votos.

En el acto de investidura el equipo de campaña del ahora presidente repartió gorras con el lema de la misma: «Make America Great Again». Para sorpresa de quienes se acercaron al acto y recibieron una, en la etiqueta de las gorras se podía leer claramente «made in China» (fabricado en China). Las redes se lo reprochan, divididas entre el humor y el escarnio de sus detractores, y la sorpresa y la decepción de quienes le apoyan, que le piden explicaciones.

Trump no se ha pronunciado a tales efectos hasta ahora, pero Twitter se ha visto inundada por una 'oleada' de fotos que demuestran que no sólo las gorras son fabricadas en China, si no que la ropa que vende una de sus empresas, la 'Donald J. Trump Signature Collection', también está fabricada en China.

.@realDonaldTrump Oh dear lord, honey. Your own inauguration hats were made in China. pic.twitter.com/jzW8rHvzUc — Bess Kalb (@bessbell) 20 de enero de 2017