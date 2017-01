Taylor Swift recibe críticas por no estar en las mMarchas de la Mujer contra Trump

Cantantes como Madonna o Miley Cyrus, actrices como Kristen Stewart o Scarlett Johansson, fueron muchas las mujeres que se dieron cita el pasado fin de semana en Washington para protestar contra el recientemente nombrado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, hubo una ausencia que ha levantado mucha crispación, Taylor Swift no estuvo.

La ausencia de Taylor Swift en estos actos reivindicativos ha sido duramente criticada. Como la cantante menor de 30 años mejor pagada del mundo, todos se esperaban que la influyente artista estuviese entre los presentes, pero no fue así.

Como muestra de atención y algo de apoyo a la Marcha de las Mujeres, la cantante sí que escribió algunos mensajes en Twitter sobre el evento: «Todo el amor, orgullo y respeto para los que están en la marcha» y «Me siento orgullosa de ser mujer hoy y siempre». El gesto no fue suficiente y Taylor Swift se ha llevado muchas reprimendas en la red.

«Es muy fácil escribir en Twitter», le recriminaba una fanática a la cantante y le sugería que debió marchar como otras artistas. Otros criticaban que la de Nashville siempre esté defendiendo a las mujeres y cuando de verdad se le necesita no haga nada.

Katy perry, Ariana grande, Taylor swift & miley Cyrus practicing what they preach at the #WomensMarchpic.twitter.com/qtj1IQC4Ha