Star Wars Episodio VIII ya tiene título y logo: The Last Jedi

Hace poco más de un mes que el Episodio VII de Star Wars llegaba a los cines. Poco después, la princesa más querida de la galaxia, Carrie Fisher, fallecía por sorpresa. El lanzamiento y la pérdida de la actriz dejaba a los seguidores de la saga un regusto agridulce en cuanto a qué pasara con la próxima entrega, Star Wars Episodio VIII. Las dudas van resolviéndose. Hoy, Lucas Film y Disney han lanzado la primicia del título y el logo de la octaba película de la saga.

La noticia está siendo muy comentada en las redes sociales y no es para menos. Tanto el diseño del logo como el título de la película ha sorprendido mucho a los fanáticos de Star Wars. 'The Last Jedi' sera el título del esperado Episodio 8, su logo está escrito con letras rojas. Es precisamente el color de las letras lo que más teorías está generando en la red; normalmente son amarillas y la elección del rojo puede significar un giro en la historia.

Luke Skywalker es el último caballero jedi que queda en la galaxia. Parece que el Episodio VIII de Star Wars irá en torno a él. Pero el rojo es el color del lado oscuro, del imperio Sith, ¿significará que la balanza se inclinará hacia el ejército del malvaro emperador?

Rey, especulado descendiente de Darth Sidious, podría liderar el cambio del orden interplanetario, según las teorías de los fanáticos de la saga. El color de las espadas láser nunca ha tenido tanto significado como ahora. Desde la productora, también han revelado que 'The Last Jedi' se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2017.