Ryan Mason sufre una fractura de cráneo en un brutal choque durante un partido

Después de nueve minutos tumbado en el césped del Stamford Bridge, Ryan Mason fue trasladado hasta el hospital Saint Mary donde ha sido intervenido de una factura craneal, según informó el Hull City. El mediocampo inglés sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra Gary Cahill cuando ambos luchaban por alcanzar un remate en un lanzamiento de esquina.

Los médicos del estadio londinense trataron sin éxito de asistir a Mason. Finalmente, el futbolista salió del campo en camilla y con una bolsa de oxígeno. Fuentes del Hull enviaron una nota de prensa a los medios informando sobre el estado del joven: «Ryan Mason permanece estable y se espera que permanezca en el hospital los próximos días».

Así mismo, desde el club inglés quisieron agradecer la atención recibida en el centro hospitalario: «Todos los miembros del club quieren expresar su agradecimiento por el rápido y excelente cuidado dado a Ryan por el Departamento de accidentes y emergencias y la Unidad de Neurocirugía del hospital St.Mary's».

Gary Cahill explicó después del partido como había sido el impacto contra Ryan Mason: «Intentaba llegar al remate cuando nuestras cabezas chocaron». El jugador del Hull quedó tendido en el césped tras el fuerte choque, mientras el 'blue' podía seguir sin problemas el encuentro, incluso apuntando uno de los dos goles que el Chelsea marcó al Hull City; «espero que se recupere pronto», deseaba Cahill después.

Algunos jugadores de fútbol que conocen a Ryan Mason han mostrado su apoyo al joven por las redes sociales. Ha sido el caso de Gareth Bale o Marcos Alonso, que mandaron sus mejores deseos al mediocampo inglés en Twitter. También clubes, como el West Ham, han querido animar al jugador.

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMasonpic.twitter.com/HLU2tN5irN