Isabel Pantoja dará su primera entrevista a 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' puede sentirse afortunado. Isabel Pantoja concederá su primera entrevista el próximo 30 de enero tras salir de la cárcel a Pablo Motos, según informaron fuentes a EFE fuentes de Atresmedia.

Lo que no consiguió Bertín Osborne lo consigue Pablo Motos. Esta entrevista será la única en España. Nada más conocerse la noticia ha causado sensación en las redes sociales y su sobrina, Anaben Pantoja no ha dudado en compartir su foto en Instagram.

La tonadillera desde que salió de la cárcel no ha dejado de luchar y seguir con su vida musical. El pasado 10 de noviembre presentó públicamente su nuevo álbum y las primeras fechas de gira, en la que no hizo declaraciones. Sin embargo, en un vídeo que emitió en honor de su amigo, compositor y productor del disco, Juan Gabriel, al que no pudo despedir en México tras su repentina muerte en agosto por estar privada de su pasaporte, aseguraba que iba a seguir "luchando".