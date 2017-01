Interviú desnuda a Elena Mikhailova, intérprete de la música clásica

Elena Mikhailova, una intérprete de música clásica quiere romper perjuicios y para ello, ha protagonizado la portada de la revista Interviú con un desnudo. De origen ruso-armenio, esta violinista tiene más de 20 premios nacionales e internacionales y lleva 25 años residiendo en España.

«No me importa lo que digan. Las violinistas somos mujeres reales, que también nos sentimos sexis, no extraterrestres», explica Mikhailova, quien quiere reivindicar que las violinistas también pueden actuar con minifalda y no deberían de sentirse avergonzadas por ello. En 2010, generó mucha polémica cuando actuó en Canal Sur vestida con una minifalda, tacones y un top. Desde ese día, reivindica la libertad personal de los músicos clásicos. “Quiero romper con los colores grises y negros de la música clásica, un mundo muy cerrado que necesita abrirse. Si mi criticaron saliendo con una falda, imagínate en lencería. Pero no me importa lo que digan. Somos mujeres reales, que también nos sentimos sexis, no extraterrestres. Hay niñas en el conservatorio que no deberían avergonzarse por salir con minifalda o con unos vaqueros a interpretar su música” , señala Elena a Interviú.

«El violín es muy sexy»

Lleva desde los seis años tocando el violín, cuando por primera vez, se lo dejó su padre. Desde entonces, no imagina su vida sin él. «No podría vivir sin él. Si un día no toco el violín, me pongo nerviosa, soy capaz de montar un escándalo. Me siento rara», indica Elena Mikhailova, quien confiesa que su infancia fue bastante limitada y se perdió muchas cosas como jugar con sus amigos. «Mi padre era muy exigente y crítico. Mi violín pequeño estaba lleno de lágrimas», asegura.

La música clásica tiene por que ir acorde con la vestimenta. Y es que el «violín es muy sexy» y «es un instrumento muy sensual», comenta la intérprete.

Tal ha sido su éxito en España, que la propia Agatha Ruíz de la Prada le ofrece tocar en sus eventos. «Le gustó tanto que me ofreció tocar en eventos de sus tiendas de París, Nueva York, Madrid… Me di cuenta de que allí el violín se hacía más asequible, no todo el mundo puede pagar por un concierto en el Teatro Real. Además, Agatha es muy talentosa, única, con un carácter muy fuerte y luchadora», exclama Mikhailova.

Protagonizar la portada de Interviú ha sido todo un reto y un sueño hecho realidad. «Quiero ser la primera violinista clásica en hacer una sesión de fotografía erótica, en ser portada de interviú»