Esta lista de artistas censurados por la KGB en la URSS se vuelve viral por incluir a Julio Iglesias

La presente lista corresponde a una serie de bandas vetadas en la radio soviética en 1985 y fue publicada por Alexei Yurchak, profesor asociado en la facultad de Antropología de la Universidad de Berkeley y experto en cultura popular e ideologías en su libro 'Everything was forever, until it was no more' (Todo era para siempre, hasta que dejó de serlo) publicado en 2006. El libro no tiene edición española por lo que no es de extrañar que haya tardado tanto en circular por las redes sociales esta lista de artistas prohibidos entre las que se incluye a Julio Iglesias.

La lista expresa tanto la música que los trabajadores tenían prohibido 'pinchar' como el motivo. En ella se tacha a los Sex Pistols de violentos, a Tina Turner de hablar de sexo o a los Pink Floyd de hablar de la política internacional de la URSS, nada especialmente disparatado. Sin embargo, llama la atención de los usuarios tanto la inclusión de Julio Iglesias en la lista, bajo el apelativo de que promueve el neofascismo, como alguna que otra 'perla', como tildar de violentos a los Village People.

Lo cierto es que en España, la última polémica que se recuerda de Julio Iglesias (amén de algunas declaraciones en las que tildaba su matrimonio con Isabel Preysler de «un ancla») fue provocada por este momento en el que besa a una fan de 25 años en el escenario durante una actuación en Canadá: