FindFace: Crean una aplicación para encontrar a personas en la red con una simple fotografía

La privacidad personal cada vez está más en peligro. En Rusia han creado una nueva aplicación, FindFace, que sirve para encontrar a cualquier persona que esté en VKontakte, el Facebook ruso, con una simple fotografía. De esta forma, cualquiera que se interese por alguien -en la calle, en un bar o incluso en un vídeo de Youtube- puede rastrear su rostro, con una foto o una captura, y encontrar su perfil en la red.

Para muchos, esta idea puede resultar brillante. Se acabaría con el problema de no tener pistas de esa chica tan especial de aquella noche de verano, buscar a gente de la que no recordamos el nombre o ligar con el chico guapo del Metro. No obstante se ha calificado a FindFace como uno de los peores inventos por atentar contra la intimidad personal. Los acosadores ya tienen vía libre para encontrar y saber todo de sus víctimas.

De momento, FindFace también tiene sus trabas. Solo permite rastrear a personas con perfil en VKontakte, aunque este red cuenta con más de 350 millones de usuarios en Rusia. Además, tiene una probabilidad de acierto del 70%.

Por suerte o por desgracia, fuera de Rusia no contamos con una aplicación como FindFace aún. Todo se andará. De momento, sus usuarios muestran en Youtube las bondades y perjuicios de este último invento tecnológico.