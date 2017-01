Una aerolínea impide trabajar en sus vuelos a personas «gordas»

En Air India dan mucha importancia a la apariencia física de sus empleados en los vuelos. Por esta razón, han decidido establecer sus propios criterios en la medición del índice de masa corporal de sus empleados y quitar a los catalogados como «gordos» de los puestos en aire. Los que no pasen el filtro serán destinados a puestos en tierra y, hasta que no adelgacen, no volverán a los vuelos.

De momento, la compañía aérea ha movido a 57 personas hasta sus oficinas en tierra porque, en su opinión, habían cogido «sobrepeso» para continuar desempeñando su trabajo en los vuelos. Si estos empleados adelgazasen, podrían volver a sus puestos; «les damos tiempo para que adelgacen», informan desde la empresa.

Air India ha limitado el IMC de las mujeres en sus vuelos entre 18 y 22 y el de los hombres entre 18 y 25. Lo que ha hecho esta compañía ha sido tomarse muy en serio la normativa del Consejo General de Aviación Civil, según la cual, las empresas aéreas asiáticas podrán establecer su propio criterio físico para la elección de personal.

No es la primera vez que esta compañía protagoniza este tipo de titulares discriminatorios. En 2006 despidió a 10 azafatas por considerar que tenían sobrepeso. Recientemente, se informó de que en sus aviones había filas destinadas solo a mujeres para evitar el acoso de otros pasajeros. Desde Air India advierten de que estas medidas se toman por la «seguridad de los pasajeros».