Louis Tomlinson, de One Direction, tuvo miedo escénico tras morir su madre

El que fuera cantante de One Direction, Louis Tomlinson, reconoció recientemente en una entrevista para el Daily Mirror que su primera actuación en solitario, en el programa X Factor, la hizo totalmente aterrorizado. El cantante sufrió unos minutos de absoluto pánico escénico y era la falta de su madre lo que impedía al joven dar el paso adelante.

La madre de Louis Tomlinson murió el pasado mes de dicienbre debido a una Leucemia que sufría desde hace varios años. La última voluntad de ella era que su hijo triunfara en solitario quería verlo sobre un escenario, pero no llegó a tiempo. Unos días después de su muerte, el británico se estrenó como solista en el programa donde se hizo famoso.

La prueba de fuego del cantante tenía doble dificultad: era su primera vez solo y su madre acababa de morir. El británico reconoce que tenía miedo pero que la ayuda de Steve Aoki, que le acompañó sobre el escenario, fue indispensable para hacer su actuación del tema 'Just hold on'.

«Todo fue muy rápido. He tenido que verlo varias veces después para creérmelo», ha confesado Louis Tomlinson. Algunas afirmaron que la canción del ex One Direction estaba dedicada a su madre pero él ha querido explicarlo: «No está basada en perder a una madre. Habla de la lucha y de sentirse positivo. No es sobre sentarse en un sitio y lamentarse todo el tiempo».