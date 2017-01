Paola Saulino cumple su promesa de realizar una felación a todos los que votaron 'no' a Rezi

¿Recordáis aquella promesa de Madonna de realizar una felación a todos aquellos que votasen 'no' a Donald Trump? Pues ni Trump ha perdido las elecciones ni la cantante, obviamente, ha cumplido su demencial promesa. Lo que sí que provocó fue el entusiasmo generalizado de alguna que otra 'celebrity' que se sumó a la petición realizando una promesa similar. En Italia, la actriz Paola Saulino se comprometió a lo mismo que la cantante americana pero en su caso los beneficiarios de sus «artes amatorias orales» serían aquellos hombres que votasen 'no' al referéndum para modificar la constitución que propuso Matteo Renzi.

Contra todo pronóstico, cuando ganó el 'no', Paola no sólo no se retractó de sus palabras, ni obvió el haberlas pronunciado, si no que anunció lo que denominó el 'Pompa Tour', cuyo objetivo es, expresamente, cumplir la promesa de la actriz. El próximo 21 de enero será la última parada, en Palermo. No hay ningún tipo de imágenes sobre el supuesto acto en sí mismo, pero se sabe que una televisión francesa está girando con Paola grabando todo lo que ocurre.

Uà e che sta cumbinann o Napoli 3 bombe per noi affamati ! #forzanapoli #sscnapoli #forzanapolisempre prrr to everyone ! Congratulations to goleador #tonelli to biggest one capitano #marekhamsik and to #mertens . Una foto publicada por PAOLA SAULINO (@insta_paolina) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 7:56 PST

Paola contó en sus redes sociales algún detalle sobre la supuesta gira, como que en Roma participaron 50 hombres. Sin embargo, como es evidente, todo el mundo está bastante escéptico ante el hecho de que esté ocurriendo realmente lo que se promete (que una actriz italiana acuda a una ciudad y se forme una cola de medio centenar de hombres a los que uno a uno realizará sexo oral mientras una televisión lo graba) y en las redes sociales surgen las apuestas sobre el verdadero contenido del metraje que se podrá ver en el documental.

¿Documental sobre el 'no' a Rezzi? ¿Sobre la 'posverdad'? ¿Artimañana publicitaria sin más? Casi todo parece posible