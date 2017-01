La nueva moda que arrasa en la red: romperse el pulgar

El año 2016 estuvo plagado de modas peligrosas en Internet; hubo algunas cuyo fundamento era supuestamente la 'belleza', conseguir que tu cintura midiese lo mismo que un folio de papel, la de alojar una ristra de monedas entre la clavícula y el cuello o conseguir que la goma de la parte inferior del bikini quede en tensión entre las caderas; algunas otras basadas en probar el amor al riesgo, como circular con el 'skate' en una autopista, los 'selfies' extremos en lugares muy altos o situaciones peligrosas; y otros que simplemente consistían, sin pretenderlo, en demostrar que, tal y como dijo Einstein, la estupidez del ser humano es infinita, comer una mazorca de maíz de una taladradora o envolverse a uno mismo completamente en cinta adhesiva fueron sólo algunos de los más conocidos retos en este sentido.

Si parecía que la cosa no se podía volver más demencial, el 2017 llega para desmentir tal afirmación. La última moda que arrasa en la red consiste en romperse el ligamento del pulgar. ¿El sentido? Ninguno. Pero desde luego que esto sea capaz de ganar adeptos es algo tremendamente interesante desde el punto de vista de la investigación sociológica. Cuidado a todas las madres, porque la famosa pregunta «¿Y si tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras?», ahora tiene una clara respuesta: Sí.

JONATHAN ACTUALLY BROKE HIS SHIT LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/4nOIPgJ6nq

I TRIED THAT THUMB SHIT THINGY AND I THINK I BROKE SOMETHING pic.twitter.com/NFWPWfcAAg