Victoria contra las Spice Girls

La mujer de David Beckham no está por la labor de que Geri, Emma y Mel B resuciten el grupo que les dio fama mundial y se vayan de gira cantando sus éxitos y usando la denominación Spice Girls. «Deberían volver como un nuevo grupo», dijo en una entrevista la antaño 'Spice pija', que no ha dudado en recurrir a sus abogados para impedir en los tribunales que sigan usando el nombre. Sus ex compañeras parecen estar «destrozadas» por la actitud de Victoria hacia «el grupo que cambió su vida».