Pablo Motos, acusado de «machista» por sus comentarios a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha vuelto a ser noticia, como no, pero esta vez no ha sido por su look o comentarios. El martes asistió al plató de 'El Hormiguero' para encontrarse con Pablo Motos y contar su experiencia durante las Campanadas de Nochevieja, y el estreno de 'Tú sí que que sí' que ella misma presenta. Al parecer, el presentador hizo varios comentarios a la de Vallecas que no dejaron indiferente a los internautas que ya lo acusan de «machista» en las redes sociales.

Por ejemplo, Motos preguntó a Cristina Pedrochepor la preocupación que le supondría la caída del pecho, por sus vestimentas subidas de tono o los problemas que tiene en ambientes feministas.. “Las feministas ven una historia que no existe porque yo elegí el vestido de Nochevieja. Lo que más rabia me da de todo es que se creen que soy tonta. Nadie me obliga a hacer nada”, expresó.

A los internautas no se les escapa ni una, y nada más comenzar el programa inundaron Twitter con todo tipo de comentarios y acusaciones. “Qué machista Pablo Motos, hipersexualizando a una chica tan casta como Cristina Pedroche”.

Asimismo, el año pasado, también acusaron a Pablo Motos de machista por su entrevista con la top model internacional Alessandra Ambrosio por un comentario sobre zapatos."¿Por qué a las mujeres os gusta tanto comprar zapatos?" y "Mi mujer se ha probado más zapatos que postres", dijo el conductor.

Pablo Motos da un ascazo con la baba caída y soltando cada comentario de cuñao machista... #PedrocheEH — Juanfra (@JuanfraEntramba) 17 de enero de 2017

¿Pablo Motos puede ser más machista?

Pregunta seria. — Brave (@Ana_MJ) 17 de enero de 2017

Hace tiempo m di cuen q #PabloMotos es un prepotente narcisista y machista como xra escucharle hablar d feminismo. Pa q veis #ElHormiguero? — Inma (@Inminthemoon) 17 de enero de 2017

Que no se diga que a Pablo Motos no es machista y plástico https://t.co/kC3LVIGnXT — OLIVIA DE VERA LEÓN (@OLIVIADEVERADEL) 18 de enero de 2017