Liam Payne, de One Direction, reniega de sus orígenes y quiere cambiar su vida

Mientras Cheryl Cole aguanta el peso del embarazo, Liam Payne pasa tiempo trabajando en el otro lado del mundo. El de One Direction viajó hasta Los Angeles la semana pasada para seguir grabando su nuevo álbum, que está previsto que salga este año.

Allí parece haber encontrado su sitio en solo unos días. El cantante británico ha dicho a sus conocidos que Los Angeles es la ciudad donde quiere vivir el resto de su vida. Sabemos que a Cheryl Cole le gusta la ciudad de la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, tal vez, no le convenza para vivir para siempre, lejos de su familia.

Según informa el Daily Mirror, Liam Payne está «muy feliz» en Los Angeles y se ha adaptado muy rápido. Se podría decir que casi ni echa de menos a su novia. El pasado sábado salió de fiesta con Justin Bieber y Kourtney Kardashian por West Hollywood, lo que significa que el británico está completamente integrado en la sociedad.

Pero que no cunda el pánico, una fuente ha revelado a la revista Now, que Liam Payne está completamente «centrado en su nuevo trabajo», al que dedica muy tiempo y esfuerzo. Aunque el de One Direction quiere vivir allí, su novia se muestra reticente al cambio, ¿logrará convencerla?