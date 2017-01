La OMS reconoce como «discapacitados» a los solteros

La mayoría de sistemas sanitarios del mundo solo administra la fecundación 'in vitro' a personas biológicamente infértiles. Esto no tiene cabida para personas solteras, que no han logrado encontrar pareja sexual y, por tanto, no tienen posibilidad de tener hijos. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud reconocerá como «discapacitados» a los solteros.

Para la OMS, los solteros pasarán a ser catalogados como personas con «incapacidad» para encontrar pareja y, desde la organización, reconocen el derecho de todo el mundo a tener hijos. Hasta ahora, se consideraba infértiles a las personas que tras 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin protección lo lograban gestar un embarazo.

Así, la OMS no solo reconocerá como «discapacitados» a los solteros, también como «infértiles». Desde la organización explican las razones: «La definición de infertilidad está ahora escrita de modo que incluye los derechos de todos los individuos para tener una familia, incluyendo a hombres solteros, mujeres solteras, hombres gay y mujeres gay. Traza una línea para dejar claro que un individuo tiene el derecho de reproducirse tenga o no un compañero sexual. Es un cambio enorme».