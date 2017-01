Pamela Anderson se marca un Renée Zellweger y aparece irreconocible

A sus 49 años, habiéndose hecho todos los retoques que creíamos posibles y con una vida profesional prácticamente nula, Pamela Anderson se metió en un quirófano y salió siendo otra. Con un nuevo rostro se pudo ver a la icónica actriz en una gala solidaria por Haití organizada por el actor Sean Penn.

La que fuera musa erótica en los años 90 se presentó junto a su hijo Brandon Lee. No había rastro del paso del tiempo en la actriz pero sí evidentes signos de que la última cirugía estética, bien acaba de hacérsela, bien no ha salido del todo bien. El ojo derecho de Anderson no llegaba a abrirse del todo y apenas podía sonreir ante los periodistas.

Con estos último retoques estéticos, la actriz sigue los pasos de cambios radicales, como el de Renée Zellweger. Aunque la protagonista del 'Diario de Bridget Jones' no llevó muy bien las críticas por su cirugía, Pamela Anderson ha hecho caso omiso a lo que se ha dicho de ella.

Mientras todo el mundo sigue contemplando estupefacto el nuevo rostro de la que sigue siendo protagonista de muchos talleres de coche, la actriz canadiense continúa su vida. Recientemente, se le ha visto visitar a Julian Assange en varias ocasiones en Londres; el ciberactivista y ella tienen una buena relación, según su representante.

Próximamente se podrá volver a ver a Anderson en el escenario donde se hizo famosa. Una película inspirada en la serie 'Los vigilantes de la playa' verá la luz este año y contiene un cameo de ella: «Al principio me ofrecieron hacer un cameo en la película como favor. Y favores ya hago, pero solo por los animales. Al final, entendieron que tenían que pagarme», explicó en el suplemente Tentaciones de El País. La actriz lleva una dieta vegana muy estricta.