Niall Horan, de One Direction, pone cara de póker a una fan

Con cara de pocos amigos se quedó Niall Horan de One Direction al ver la extraña reacción de una fan que le sorprendió gritando a la entrada de un McDonald's. El cantante estaba esperando a un amigo mientras sostenía unas botellas de agua.

La seguidora no parecía ir muy cuerda en ese momento pero tuvo la suficiente agilidad de grabarlo todo con su móvil y compartirlo en Snapchat. El vídeo no tiene despedicio. De repente, la chica gritó el famoso verso de Cher 'Turn back time' en toda la cara del cantante. El rubio se volvió sorprendido hacia la joven y no fue capaz de articular palabra hasta pasados unos segundos.

«¿Estás bien?», preguntó Niall Horan a la fan de One Direction finalmente. Evidentemente, la chica no había bebido agua (al contrario que el cantante). En el vídeo que compartió la joven, puso el título: "Neill of One D", ni eso lo hizo bien.

Según detalla el portal del diario The Mirror, la protagonista (porque alcanza más relevancia que el propio cantante) de este vídeo se encuentra muy avergonzada por lo ocurrido. Por suerte, nadie le ha visto el rostro, nadie a excepción de su mayor ídolo, Niall Horan, quien seguro que no olvidará su cara.

Al día siguiente la joven se disculpó públicamente en Instagram, donde reconoció que fue al día siguiente cuando se dio cuenta de los sucedido: "Me di cuenta esta mañana de que en realidad era él" y "Lo siento Niall, espero que disfrutaras tu comida #meodia".