Jamie Dornan, de Cincuenta Sombras de Grey, asegura que es muy liberal en la cama

El cine puede ser más mágico de lo que nos pensamos. Y es que cuando eres actor, el papel que interpretas puede llegar a apoderarse de ti. Jamie Dornan, protagonista de Cincuenta Sombras de Grey ha reconocido que es un hombre muy liberal en la cama, al igual que en la saga. "Era algo que no había experimentado nunca antes, jamás había visto ningún acto de sadomasoquismo, en ninguna de sus formas, no era un mundo que me interesara... No es lo mío, digamos", explicó el actor en una entrevista con GQ Australia, quien comentó que proceso ha tenido que seguir para preparar a Christian Grey.

Jamie Dornan siempre se ha mostrado muy tímido a la hora de hablar de sexo, pero, ahora parece que comienza a soltarse un poco la melena y asegura que no juzga a aquellas personas que practican otro tipo de sexo menos común. "Siempre he sido muy abierto de mente y liberal, nunca he juzgado las preferencias sexuales de otros. Lo que excite a cada persona es asunto suyo, y hay un millón de maneras distintas de obtener placer en el plano sexual", comenta el interprete.

Los fans de la saga erótica se han quedado sin palabras por la valentía que ha tenido Jamie Dornan a la hora de reconocer sus gustos sexuales y por respectar a los demás.

Falta menos de un mes para que se estrene Cincuenta Sombras más Oscuras en la gran pantalla. La secuela será mucho más candente que la primera. Nio hay más que mirar los tráiles para observar que Dakota Johnson estará mucho más erótica y sensual, mientras Christian Grey más romántico, eso sí, sin perder el guerrero que lleva dentro.