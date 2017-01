Este hombre pagó 2.900 dólares en impuestos con monedas de céntimo

Tal y como ha expresado en una nota a los medios, Nick Stafford, de Virginia, Estados Unidos, debía pagar por inscribir su vehículo en el Departamento de Vehículos de Motor. Había comprado un coche nuevo a su hijo y lo había pagado al contado a su antiguo propietario, por lo que debía hacerse cargo él mismo de pagar las pertinentes tasas. Pero, como poseía varias casas, no tenía ni idea de a qué oficina debería acudir en este caso. Como es autónomo y «apenas tiene tiempo para dormir, mucho menos para acudir a una oficina a hacer una pregunta de 30 segundos», no puede perder su tiempo así que, resuelto a no echar un viaje en vano, decidió llamar por teléfono para informarse.

Su primera llamada le costó 15 minutos y el resultado fue otro número de teléfono al que debía llamar para preguntar. En esta segunda llamada Nick afirma que estuvo más de una hora al teléfono mientras esperaba que lo pasasen de un departamento a otro sin que nadie pudiera darle una respuesta. Más de una hora (más los 15 minutos de otra llamada) en los que no pudo atender su teléfono, herramienta indispensable para gestionar sus negocios. Nick consiguió por su parte (y usando, una vez más, su preciado tiempo) otro número en el que sí que descolgaron el auricular.

En concreto eran casi 300.000 monedas, distribuidas en cinco carretillas y que pesaban un total de 702 kilos

La voz femenina al otro lado le informó de que los ciudadanos no debían llamar a ese número y no podía atenderle. Sin esperar a la respuesta de Nick, tal y como él mismo relata en su comunicado, le colgó. Todo esto ocurrió en septiembre de 2016 y desde entonces Nick había comprado otros dos coches. Recibió entonces una carta reclamándole los pagos e informándole de donde podía efectuarlos «en un tono poco menos que amenazante, como si yo fuese un moroso». Se informó mediante un abogado sobre cómo tramar su venganza y entre ambos llegaron a la idea perfecta al leer la siguiente afirmación en una de las Leyes Federales: «Las monedas de céntimo tienen valor legal y se pueden usar para pagar deudas, impuestos y pagos públicos».

Nick llenó entonces sus dos camionetas de monedas de céntimo, y con la ayuda de dos amigos las llevó a la oficina que le habían indicado. En concreto eran casi 300.000 monedas, distribuidas en cinco carretillas y que pesaban un total de 702 kilos. Según expresa en el mismo comunicado, al recibirle, el gerente de la oficina corrió a hacer unas llamadas y varios funcionarios más acudieron al lugar para ayudar a quienes ya se encontraban allí trabajando. Un total de 11 empleados estuvieron contando monedas durante 12 horas, lo que según han contabilizado Nick y su abogado ha hecho perder al Estado un total de 1,845 dólares (1.726 euros).

Ha querido terminar su comunicado pidiendo perdón a los funcionarios y expresando que espera que su caso siente precedente y a partir de ahora los ciudadanos tengan más fácil el informarse sobre como pagar sus tasas administrativas.