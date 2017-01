Científicos españoles inventan una capa de invisibilidad

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado una capa que logra que los objetos que cubra pasen desapercibidos al ojo humano. Eso sí, solo sería válida en ambientes difusos con niebla o aguas turbias.

Este invento sería válido, por ejemplo, para ocultar submarinos bajo el agua o objetos voladores en cielos nublados o con humo. De momento, el objeto está en construcción, solo se ha presentado un simulado de lo que sería una especie de capa de invisibilidad, según informan desde la UPNA.

Este innovador objeto funcionaría en entornos donde la luz no se propaga en línea recta, sino que rebota. Lo que conseguiría este revolucionario invento sería curvar la luz que pasa a su alrededor para lograr hacer pasar desapercibido lo que se desea ocultar.

Alejandro Martínez Abiétar, investigador del proyecto, advierte que no es fácil encontrar el material adecuado para desarrollarlo. No obstante, detalla que «dicha dificultad desaparece si el objeto que se quiere ocultar se encuentra en un ambiente difuso». No funciona, sin embargo, si el objeto «es iluminado con pulsos de luz de corta duración».

Por suerte, el estudio realizado por la UPNA y la UPV acaba con este problema gracias a otro enfoque «basado en una técnica conocida como óptica de transformación, que permite conocer qué material resulta el más idóneo para crear la capa y ocultar el objeto».