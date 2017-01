Interviú desnuda Cristina Muñoz Gago, la exsoldado que denunció acoso

Es la segunda vez que Cristina Muñoz Gago aparece en Interviú. La primera vez lo hizo con ropa, para denunciar lo que ella mantiene que es una negligencia en el Ejército. Esta exsoldado afirma que fue expulsada por un exceso de mando en la milicia con dos altos cargos. Denuncia también el trato que reciben las mujeres en el Ejército y aboga por que cambien las cosas.

Esta vez, Gago decide exponerse en la portada de Interviú. Explica que con la foto de la cubierta de la revista pretende trasmitir a los lectores la «opresión» que ella ha vivido. La exsoldado aparece con los pantalones y las botas de su uniforme de militar y, en el pecho, una venda que le oprime y no llega a mostrar nada.

Esta rubia de armas tomar habla sobre su cruzada contra el Ejército en Interviú. Explica que próximamente irá al Tribunal Europeo para pedir justicia por su caso. Piensa llegar hasta el final para poder volver a la organización ya que confiesa que es su vocación y lo que ella quiere desde siempre. Cristina M. Gago explica que está donde está por un parte contra su alférez por negarse a dar auxilio: «al final la que he perdido he sido yo. Mi carrera, a mi pareja, mi alegría… Muchos momentos bonitos de mi vida», cuenta la exsoldado.

La protagonista de Interviú de esta semana es solo una más de las muchas denuncias de acoso en el Ejército. La Justicia desestima un 76% de ellas, según Interviú, y Gago mantiene que no quiere dinero, solo que «me escuchen». Tiene esperanza de que en Europa lo hagan y, por fin, se resuelva su casa. Si no, me iré a la puerta de la Zarzuela a hacer huelga de hambre con un cartelito.