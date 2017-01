Los hackers son capaces de copiar tus huellas dactilares por una fotografía

No es una cuestión de ciencia ficción: la huella dactilar se abre paso en el mundo informatizado como una de las formas más seguras para salvaguardar la identidad de alguien. Los lectores de huellas están 'arrasando' en el mercado de los smartphones y todo el mundo quiere que su móvil tenga uno para sentirse como James Bond cuando va a consultar sus mensajes de Whatsapp. Sin embargo...¿son realmente tan seguros estos sistemas?

Según un grupo de investigadores japoneses: no. Definitivamente no. Se ha estipulado que los 'hackers', gracias a la resolución actual de la mayoría de las cámaras de móviles, son capaces de copiar nuestras huellas dactilares y recrearlas desde fotografías en las que se aprecien a menos de tres metros de distancia. Actualmente el problema que supone este dato persé tampoco podría parecer tan alarmante. Cualquier pirata informático que se precie encontrará mejores maneras de entrar en nuestro teléfono que pasarse horas recreando nuestras huellas dactilares, sobre todo porque sin el terminal en sí no le sirven de nada.

Sin embargo en ese futuro en el que parece que avanzamos, en el que no suena muy descabellado aventurar que podremos sacar dinero del cajero con sólo usar nuestra huella dactilar, arrancar el coche o incluso entrar a casa, sí que se antoja una problemática muy a tener en cuenta. Y esto sin tener en cuenta que ya existen aplicaciones como 'EnPass', que nos permiten almacenar todas nuestras contraseñas para que no se nos olviden. Y la aplicación en sí se desbloquea con...¿adivinan? La huella dactilar.

No sería demasiado extraño ver en un futuro reciente campañas de los diferentes gobiernos sobre seguridad digital en las que recomienden a la población que no muestre sus huellas dactilares al publicar fotografías en las redes sociales. De hecho, Isao Echizen, profesor de Seguridad Digital en el Instituto Nacional de Informática de Japón, ya ha comenzado a advertir sobre un comportamiento bastante frecuente en los 'selfies' en redes sociales, el símbolo de la paz: «sólo por hacerlo (el símbolo) frente a una cámara, tus huellas dactilares quedan expuestas ante millones de hackers de todo el mundo».

Cabe por tanto advertir a aquellos cuyas huellas puedan ser potencialmente más codiciadas (ricos y famosos), como Kim Kardashian, que dejen de fotografiarse en situaciones similares a la imagen que acompaña estas líneas.