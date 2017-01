Esta mujer afirma no encontrar trabajo por «ser demasiado guapa»

Marie Buchan, de Birmingham, sueña con ser mecánica pero no consigue que le den trabajo. Así lo ha denunciado en el programa televisivo británico 'This Morning', en el que ha dejado algún que otro titular para la posteridad. Marie es madre de ocho hijos y, de momento, sobrevive de los cheques sociales, aunque espera conseguir pronto trabajo en un taller mecánico. Pese a todo, aunque aún no ha terminado sus estudios sobre el tema (afirma que espera terminarlos en Marzo), cuenta en el programa que no cree que este sea realmente el impedimento para que siempre la rechazan cuando acude a diferentes talleres para postularse como candidata ideal a contratar.

«Ni siquiera me preguntan por mis estudios, se limitan a hacer chistes groseros sobre si me gusta hacer otras cosas en el garaje» declaró indignada. «Los hombres nos ven como objetos sexuales» denuncia. Pese al respaldo inicial de los asistentes al programa a sus declaraciones en este sentido, la entrevista comenzó a derivar hacia afirmaciones disparatadas, que son las que han provocado que Marie se vuelva viral en las redes.

Entre otras cosas, afirmó que el dinero que consiguiese trabajando pensaba dedicarlo a «operarse el pecho, ya que con los cheques sociales ya puedo mantener a mi familia». Este tipo de declaraciones, como la que acompaña el titular de que «es demasiado guapa para que nadie quiera contratarla» (no en el sector mecánico, si no en general) le han valido el convertirse en la estrella del momento de Reino Unido.