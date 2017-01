Zayn Malik podría tener un incómodo reencuentro con Perrie Edwards

Cuando Zayn Malik y Perrie Edwards acabaron su relación, todos sus fans se lamentaron. Ahora, el cantante ha rehecho su vida sentimental junto a Gigi Hadid y a sus seguidoras les encanta la pareja que forman. La componente de Little Mix también triunfa a nivel sentimental, hace poco estrenó novio, el jugador de fútbol Alex Oxlade-Chamberlain.

Desde que rompieron su relación, no se han vuelto a ver. Pero eso podría cambiar la semana que viene. Los Brit Awards han citado a los dos cantantes el próximo domingo y ese podría ser un encuentro muy incómodo pero muy morboso para los medios.

Decimos incómodo porque tanto Zayn Malik como Little Mix están nominados y podrían recoger algún premio. Si el ex One Direction ganara, sería por su tema 'Pillowtalk', el primer single en solitario del cantante y cuyo vídeoclip protagoniza junto a su novia actual. Si fueran las chicas británicas quienes ganaran su premio, lo harían con 'Shout out my ex', una canción que muchos creen que está dedicada al ex de Perrie Edwards y que tiene letras como: «Escuché que ahora folla con una modelo chic, sí, eso me dolió, lo admito, pero que le jodan, lo superé».

Sin duda, sería una coincidencia muy incómoda para ambos cantantes, sobre todo para Zayn Malik, que fue quien dejó a Perrie Edwards. Se sabe que a la cantante le costó superarlo pero ya estaría perfectamente recuperada de ello.