Kendall Jenner continúa negando haberse hecho ninguna cirugía estética

Son ya unos años los que la audiencia de 'Keep up with the Kardashian' conoce a Kendall Jenner. Por esa razón, los cambios no naturales en su cuerpo son rápidamente detectados por los que la conocen desde hace tiempo. Según estos seguidores, uno de esos cambios más acusados se ha dado en su boca. Como Kylie Jenner, tiene los labios más carnosos.

Aunque su hermana al menos reconoció hace algún tiempo que se inyectaba algo en sus labios para que tuviesen más volumen, ella sigue manteniendo inamovible en su negación de tener cirugía plástica alguna.

Otros seguidores creen que la modelo de 'Victoria's Secret' también ha podido hacerse otros retoques, como un aumento de pecho. No obstante, en su última aparición publica, se pudo ver que la joven sigue luciendo el mismo busto de siempre.

No obstante, el tema de los labios de Kendall Jenner sí que está en el candelero. Y es que no hay más que comprobar imágenes actuales de antiguas, la boca de la modelo está bastante diferente y es evidente que los labios no se desarrollan con la edad.